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Источник Правда.Ру

Китайская станция может сбросить МКС с орбиты

Мир

Китайская космическая станция начнет свою работу в 2019–2020 годах, полный монтаж завершится к 2022 году.

Китайская станция может сбросить МКС с орбиты. 387393.jpeg

По словам постоянного представителя Китая при международных организациях в Вене Ши Чжунцзюнь, станция будет дана в пользование всем государствам-членам ООН, независимо от уровня их развития и размера. Об этом сообщает информационное агентство "Синхуа".

Ши Чжунцзюнь пояснил позицию своего государства по этому вопросу. Китай как развивающаяся страна желает оказать помощь другим развивающимся странам в деле раскрытия "космического потенциала".

Напомним, что ранее в СМИ проходила информация о том, что Россия может покинуть МКС после 2024 года, также шла речь о возможности построить совместную с Китаем собственную станцию, которая сможет конкурировать с Международной космической станцией.

При этом экс-гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров (на днях "Роскомос" возглавил Дмитрий Рогозин) заявлял о необходимости запустить на МКС три дополнительных модуля, что даст возможность к 2021 году сделать российский сегмент станции автономным.

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Темы ООН МКС Китай космос Игорь Комаров Дмитрий Рогозин
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