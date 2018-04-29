Президент Южной Кореи отчитался Путину о переговорах с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным подробно рассказал об итогах своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"В ходе обмена мнениями обе стороны позитивно оценили достигнутые на этой встрече договоренности. Особо выделено зафиксированное в Пханмунчжомской декларации намерение обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова путем его полной денуклеаризации", — сообщается на сайте Кремля.
Со своей стороны Владимир Путин особо подчеркнул важность усилий всех вовлеченных сторон по политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова. В том числе, с учетом ориентиров, содержащихся в российско-китайской "дорожной карте" урегулирования.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Согласован график контактов на высшем уровне", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что КНДР в мае закроет ядерный полигон Пхунгери. Процесс демонтажа будет публичным.
Новость прозвучала на брифинге пресс-секретаря президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Сеуле. Договоренность о закрытии была достигнута лидерами двух стран в ходе саммита 27 апреля. В перспективе — полное разоружение полуострова.
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