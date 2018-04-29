Американцы приуныли: у русских — "устрашающий" подводный флот

В США издание Popular Mechanics опубликовало статью о "мощи российского подводного флота" и "устрашающих" подводных лодках. Автор пишет, что российский морфлот — "крепкий орешек", в его распоряжении — 72 субмарины.
Особое внимание автор уделяет дизель-электрической субмарине Б-90 "Саров", которая является платформой для испытаний новой ядерной торпеды "Статус-6". "Саров" может доставлять к прибрежным целям мощные заряды в обход систем обороны.
Издание пишет, что российский морфлот обладает сравнительно многочисленным флотом подлодок специального назначения. Среди них — модернизированные субмарины проектов 667БДР "Кальмар" и проект 667БДРМ "Дельфин" (индекс НАТО — Delta III и IV, которые предназначены для транспортировки глубоководных минисубмарин.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что западная пресса активно обсуждает российский комплекс "Статус-6", известный как оружие Судного дня.
Как пишет Business Insider, подлодка обладает разрушительной силой и может переносить боеголовки мощностью в 50 мегатонн. Ядерное оружие такой мощности способно обеспечить взрыв, сравнимый с цунами в Японии в марте 2011 года.
Как пишет The National Interest, старший научный сотрудник по программам защиты института Heritage Foundation, офицер ВМС США в отставке Томас Каллендер пояснил, что с учетом максимальной скорости ["Статуса-6"] более 29 метров в секунду и глубину погружения более километра, это"трудная цель для уничтожения с помощью действующего оружия".
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