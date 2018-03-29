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Источник Правда.Ру

Меры зеркальные, но не только: США попали под ответ России

Мир

Россия вышлет 60 американских дипломатов и закроет генконсульство США в Петербурге.

Меры зеркальные, но не только: США попали под ответ России. 385186.jpeg

Таким образом Москва отвечает на действия администрации Дональда Трампа, которая 26 марта решила выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил, что ответные меры на высылку дипломатов РФ из США будут не только зеркальными. "Ответные меры будут зеркальными и не только", — сказал он.

В сообщении, опубликованном в четверг на сайте МИД РФ, говорится, что на освобождение здания генконсульства в Петербурге отводится два дня, не позднее 31 марта. Объявленные персона нон грата 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля: это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства в Екатеринбурге.

"Послу (США Джону Хантсману) указано, что в случае продолжения враждебных акций против российских дипломатических и консульских учреждений в США будут приняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России", — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, Москва предложила созвать 2 апреля внеочередную сессию ОЗХО в связи с делом Скрипалей.

"Для того, чтобы добиться нормального разговора, для того, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать… 2 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, где мы предъявим конкретные вопросы — уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде", — сказал Сергей Лавров.

"Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора, иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее — это затеянная грубейшая провокация", — подчеркнул глава МИД РФ.

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