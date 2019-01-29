Британка 12 лет не замечала кольцо в своем носу

Жительница британского Уэст-Йоркшира Эбигейл Томпсон внезапно обнаружила кольцо, пропавшее 12 лет назад. Все это время украшение находилось у девушки в носу, о чем она даже не догадывалась.

Кольцо с бриллиантом Эбигейл подарили на день рожденья, когда ей исполнилось 8 лет. Спустя несколько месяцев подарок пропал. Родители девочки предположили, что кольцо украл кто-то из гостей.

И лишь отметив 20-летие девушка вновь увидела свое детское украшение.

— Ну, это был обычный день, я сидела на диване и начала чихать, а потом посмотрела в салфетку и подумала: "Что это, черт возьми", — сказала Эбигейл британскому таблоиду The Sun. — Никогда бы за миллион лет не догадалась, что оно застряло у меня в носу.

За это время кольцо немного заржавело, но бриллиант в нем уцелел. Проблем с дыханием и других проявлений дискомфорта, связанного с нахождением в дыхательных путях постороннего предмета, девушка никогда не испытывала.

Пластический хирург, прокомментировавший изданию эту историю, полагает, что кольцо оказалось в задней части носа, между двумя костями. Люди как правило не чувствуют, когда там застревают какие-то вещи. Специалист предположил, что кольцо вывалилось, поскольку Эбигейл выросла и внутренняя полость, в которой в свое время было зажато кольцо, увеличилась.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что китаянка 48 лет прожила с пулей в носу.

Источник фото: The Sun

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