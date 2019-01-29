В Минфине России оценили шансы на возврат Венесуэлой долгов.

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак сообщил журналистам, что Венесуэла пока не имеет просрочек платежей по обслуживанию госдолга перед Россией. При этом, он не исключает проблем с продолжением выплат уже в ближайшие два месяца.
Долг Венесуэлы перед Россией составляет 3 миллиарда долларов. К возврату основной суммы страна должна приступить через несколько лет, а пока она дважды в год, в марте и сентябре выплачивает лишь проценты по кредиту.
— В последний раз достаточно крупная сумма была — больше 100 миллионов долларов. Предстоящий платеж такой же, — сказал Сергей Сторчак.
Такой же платеж Венесуэла должна осуществить уже через два месяца. Однако, в случае государственного переворота, он может не состояться.
— Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге, — полагает Сторчак.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Венесуэла уже допускала просрочки по госдолгу перед Россией, а Россия увеличивает свои вложения в государственный долг США.
Источник фото: government.ru
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