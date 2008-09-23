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Украине напомнили, что короткого пути в НАТО нет

Украина должна уяснить, что План действий по членству (ПДЧ) в НАТО не означает автоматического предоставления членства в Альянсе. И даже получив ПДЧ, придётся много лет упорно трудиться, чтоб выполнить обширную программу на соответствие его критериям.

Украине напомнили, что короткого пути в НАТО нет

Так заявила Винета Клейне, директор Центра информации и документации Организации Североатлантического договора в ходе работы круглого стола на тему "Отношения Украина — НАТО в контексте устойчивого мира на Донбассе".

Более того, по её словам, предоставление плана действий, касающегося членства в альянсе не означает, что страну туда вообще примут.

Клейне отметила, что декларируя намерение стать членом НАТО, Украина делает "один шаг вперёд и два — назад", когда речь идёт о взятых на себя обязательствах.

"НАТО ожидает от Украины продолжения сосредоточения на внутренних реформах. Успешное внедрение реформ является лучшим способом для дальнейшего движения к ПДЧ", — заключила представитель Альянса.

К слову, напомним, что заявка Украины на ПДЧ лежит в Брюсселе с 2008 года.

Вот, что тогда писала "Правда.Ру"

Ющенко не стал пугать США "угрозой России", но попросился в НАТО

Президент Украины Виктор Ющенко не стал пугать США "угрозой России", хотя и видит свою страну только под крышей Северо-атлантического альянса.

"Украина может стать страной, которая серьезно расширит зону европейской безопасности", — заявил Ющенко в Нью-Йорке, подтвердив в очередной раз, что не видит для Киева альтернативы кроме вхождения в ЕС и НАТО.

Во вторник он представил геополитическую концепцию страны, выступив в Совете по внешним отношениям, одном из самых престижных независимых аналитических центров США. Украинский президент не стал скрывать своего разочарования позицией ряда влиятельных членов "старой Европы", которые тормозят подписание более тесных форм взаимодействия альянса с Киевом, не желая портить отношения с Россией и не видя единой политической воли в самой стране.

"Нас тревожит позиция Германии, позиция Франции, Италии…Я считаю безосновательными все ссылки на внутреннюю ситуацию в Украине", — сказал Ющенко.

При этом он не стал нагнетать ситуацию и использовать "козырную" для США карту кавказского конфликта между Россией и Грузией в связи с событиями вокруг Южной Осетии. Президент Украины ушел от всех острых вопросов американской публики, интересующейся, не считает ли Украина себя "следующей мишенью России".

"Украина — это не Грузия. Это страна с другими возможностями и характеристиками", — ответил Ющенко.

Он добавил, что не хочет скрывать трудности переговоров с Россией по вопросам делимитации границ, черноморского и азовского шельфа, Крыма, однако воздержался от резких оценок. "Характер российско-украинских отношений заключается в том, что мы должны иметь диалог", — сказал Ющенко. Он отметил, что поднятые в последнее время Киевом вопросы об условиях нахождения российского флота в Севастополе и характере передвижения российского военного контингента по территории страны, назрели давно и не связаны с событиями на Кавказе.

Президент Украины еще раз заверил, что сближение Киева с НАТО не носит антироссийской направленности и не приведет к появлению ядерных военных баз у границ с Россией. Он пообещал, что вступление в альянс будет произведено только по итогам всенародного референдума, в случае, если граждане страны поддержат его идею.

Американские аналитики считают, что раскол украинских элит и негативное восприятие НАТО большинством населения Украины является главными причинами сдерживания альянсом перспективы членства страны в альянсе. Россия категорически выступает против расширения НАТО и милитаризации приграничных европейских государств, передает РИА Новости.

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