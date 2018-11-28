Российские средства массовой информации говорят слишком много правды. И это делает Соединенные Штаты Америки слабее.
Так, во всяком случае, считает бывшая заместитель главы Министерства Внутренней Безопасности США Сюзанн Споулдинг. Она придерживается мнения, что на сегодняшний день мир находится в состоянии масштабной информационной войны. Споулдинг сетует, что Российской Федерации для того, чтобы победить в этой самой войне Соединенные Штаты Америки, иногда не стоит даже выдумывать чего-то нового. Российским средствам массовой информации, говорит экс-заместитель главы Министерства Внутренней Безопасности США, порой достаточно говорить лишь правду.
Россия, резюмировала Сюзанн Споулдинг, не поддерживает кого-то и не стремится кому-то понравится. Россия, уверена Споулдинг, на своей стороне, а не стороне кого-то третьего. И зачастую поднимает проблемы американского общества в своих средствах массовой информации лишь для того, чтобы ослабить своего главного на сегодняшний день геополитического противника.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, многие европейские государств на самом деле относятся к России спокойно. Они, уверен Лавров, придерживаются антироссийских взглядов лишь для того, чтобы понравиться Соединенным Штатам Америки.
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По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в полную боевую готовность приведены войска Службы безопасности страны.
Выборочное введение военного положения ведет к дальнейшему расколу Украины.«Бытового сепаратиста» в Одессе могут теперь «уплотнить» и даже отнять квартиру.