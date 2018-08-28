Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией

Украинский лидер Петр Порошенко ожидает от МИД документы, чтобы начать процедуру разрыва соглашения о дружбе с Москвой. Об этом стало известно из диалога президента с дипломатами, который транслировало украинское телевидение.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве был подписан странами в 1997 году. В документе закреплено отношение сторон, во главу которого ставятся "принципы взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Действует соглашение 10 лет, далее оно продлевается, если ни Москва, ни Киев не возжелали обратного.
В начале года украинский представитель вице-спикер Рады Ирина Геращенко говорила: Украина не будет разрывать договор, она хочет, чтобы Москва его соблюдала.
Однако уже в марте появилась информация о том, что МИД Украины подготовлено предложение о выходе государства из СНГ и денонсации договора о дружбе с РФ. Через месяц Порошенко захотел разорвать соглашение в одностороннем порядке. Также было заявлено, что окончательное решение о судьбе договора будет объявлено до 30 сентября.
Напомним, разрыв меж Россией и Украиной наметился после госпереворота в Киеве и возвращения Крымского полуострова в состав РФ, отрицательно повлияло на обстановку и происходящее на Донбассе. Еще три года назад Верховная рада официально назвала РФ "страной-агрессором".
Кроме того, Украина считала Россию виновной в том, что она вмешивается во внутренние дела страны, шпионаже, а также поставках украинских ракетных двигателей в КНДР. Москва все обвинения отрицает.
Фото: Fotodom.ru
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