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Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией

Мир

Украинский лидер Петр Порошенко ожидает от МИД документы, чтобы начать процедуру разрыва соглашения о дружбе с Москвой. Об этом стало известно из диалога президента с дипломатами, который транслировало украинское телевидение.

Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией. 391336.jpeg

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве был подписан странами в 1997 году. В документе закреплено отношение сторон, во главу которого ставятся "принципы взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Действует соглашение 10 лет, далее оно продлевается, если ни Москва, ни Киев не возжелали обратного.

В начале года украинский представитель вице-спикер Рады Ирина Геращенко говорила: Украина не будет разрывать договор, она хочет, чтобы Москва его соблюдала.

Однако уже в марте появилась информация о том, что МИД Украины подготовлено предложение о выходе государства из СНГ и денонсации договора о дружбе с РФ. Через месяц Порошенко захотел разорвать соглашение в одностороннем порядке. Также было заявлено, что окончательное решение о судьбе договора будет объявлено до 30 сентября.

Напомним, разрыв меж Россией и Украиной наметился после госпереворота в Киеве и возвращения Крымского полуострова в состав РФ, отрицательно повлияло на обстановку и происходящее на Донбассе. Еще три года назад Верховная рада официально назвала РФ "страной-агрессором".

Кроме того, Украина считала Россию виновной в том, что она вмешивается во внутренние дела страны, шпионаже, а также поставках украинских ракетных двигателей в КНДР. Москва все обвинения отрицает.

Фото: Fotodom.ru

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Темы Петр Порошенко Россия и Украина разрыв соглашения о дружбе
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