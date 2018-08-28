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СМИ: Европа возвращает призывную армию для войны с Россией

Мир

Впервые после холодной войны Европа вспомнила о воинской повинности. Так государства пытаются укрепить свои ВС и сплотить общество, отмечает в The Wall Street Journal сотрудница Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании Элизабет Бро.

СМИ: Европа возвращает призывную армию для войны с Россией. 391323.jpeg

Так, генсек германской партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила, правительством обсуждается вопрос о воинской службе. Автор материала комментирует, слова генсека не удивляют, особенно если учесть, что у бундесвера трудности с набором профессиональных солдат.

Стокгольм и Вильнюс уже объявили воинскую повинность для некоторых категорий граждан, так они пытаются укрепить регулярные части. Норвегия решила пополнить ряды за счет женщин, а Франция рассуждает над новой формой обязательной службы, она будет охватывать гражданский и военный сегменты.

Бро отмечает, что эта практика будет полезна для общества, оно научится выживать в экстремальных условиях. Так, "если завтра Россия решит атаковать ещё какую-нибудь страну с помощью кибернетических или обычных средств, то её население будет вынуждено в течение нескольких дней выживать без электричества и доступа к продуктовым магазинам".

Автор материала вспомнила, что в Швеции в 2005 жители выжили во время урагана, так как сельчане могут позаботиться о себе в экстремальной ситуации. Далее Бро предложила порассуждать о пользе "обученных граждан", которые не теряются в ЧС.

Кроме того, сотрудница Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании не преминула напомнить, что государство обязано взять на себя обязанность по обеспечению "жизнестойкости страны". Однако следует сосредоточиться на умениях, что помогут выжить во время катаклизмов. Для этого, полагает автор, мало армейской повинности. Требуются лагеря, где уже отроков будут учить выживать без света и тех благ, без которых современный человек не представляет себя.

Также, убеждена Броу, это сделает из подрастающего поколения достойных граждан.

Источник фото: Facebook.com/Bundeswehr

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Темы армия армия Европы призыв на военную службу
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