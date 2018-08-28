Войска РФ и США готовятся к войне в Сирии

Министерство обороны РФ усилило военную базу в Хмеймим дополнительными зенитными комплексами, в море стоит крупнейшая группировка кораблей ВМФ, а на самой базе - ударная авиация.

В Средиземном море усиливается эскадра ВМС РФ, на помощь которой из Севастополя уже отправлены фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Туда же в августе вошли большой противолодочный корабль «Североморск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Такие меры приняты в связи с угрозой новых ударов Запада по территории Сирии. В настоящее время в Средиземном море стоит американский эсминец Ross с крылатыми ракетами «Томагавк». В Персидском заливе расположен эсминец The Sullivans с аналогичным вооружением.

Специалисты министерства обороны России считают, что в ближайшее время не исключена новая попытка инсценировки химической атаки для обоснования ударов по позициям сирийских войск.

В то же время США формируют группировки носителей крылатых ракет морского и воздушного базирования в Ближневосточном регионе.При этом на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре прибыл стратегический бомбардировщик ВВС США В-1В «Лансер», оснащенный ракетами класса «воздух - земля».

Пока в морях вокруг Сирии, по данным разведки, нет атомных подводных лодок ВМС США, но ожидается наличие субмарин типа SSGN-726 «Огайо». Также трудно прогнозировать, присоединятся ли Великобритания и Франция к возможному удару. Эксперты считают это маловероятным, в отличие от того, будет ли принимать участие в отражении ракетного удара российская группировка в Сирии.

Добавим, что Пентагон при этом (как всегда) опровергает, что наращивает силы для удара по Сирии.

Хотя отсутствие официальных заявлений говорит о том, что Россия не намерена принимать никакого активного участия в предстоящих событиях. Возможно, США и Россия снова договорятся о том, что подразделения и части группировки российских войск в Сирии под ракетные удары Запада не попадут.

Сирийские средства ПВО и ВВС будут отражать ракетные удары, рассказал экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Валерий Запаренко. А заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко добавил, что Сирия использует «Бук-М2» и Панцирь-С1», которые однозначно собьют часть ракет.

Тем не менее возможности Башара Асада не гарантируют надежной противовоздушной обороны Сирии. В то же время США экстренно готовятся к нанесению ударов. Как пояснил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, возможна инсценировка боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) использования «химического оружия».

Со своей стороны, Пентагон выразил надежду, что российские корабли в Средиземном море будут действовать в соответствии с международными законами. Представитель ведомства Эрик Пэхон пояснил, что данные МО якобы не соответствуют реальному положению вещей.

В принципе, уже известно, что новую "химатаку" в Кафер-Зайта могут снять "Белые каски", добавил Конашенков. По его словам, так легко можно "расшатать" ситуацию в стране. По его словам, коалиция во главе с США может воспользоваться инсценировкой химатаки, чтобы оправдать ракетный удар по сирийским объектам.