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Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"

Мир

База данных украинского сайта "Миротворец" пополнилась еще одним недругом. Место в разделе "Чистилище" досталось британскому рок-музыканту, основателю группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу, пишут местные издания.

Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма". 391301.jpeg

Творческая личность удостоилась этой "чести" за антиукраинскую пропаганду, а также то, что  покушалась на территориальную целостность Киева и пыталась легализовать "аннексию Крыма РФ".

Так было интерпретировано интервью музыканта, данное российским "Известиям". В беседе Уотерс сказал: "Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на Севастополь". Также он отметил, что действия Москвы стали реакцией на организованную США смену власти в Киеве.

Напомним, что в последние дни августа музыкант приедет в РФ, он даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Шоу в российской столице станет последним аккордом европейского турне. Всего исполнитель выступит перед жителями 23 стран, в Киев Уотерс не приезжал.

Отметим, музыкант уже приезжал в Россию в 2006 году, тогда он выступал на Красной площади с программой "In The Flesh", а в 2011 — "The Wall".

Источник фото: википедия

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Темы Миротворец рок-музыкант Роджер Уотерс антиукраинская пропаганда
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