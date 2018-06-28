В США перехвачен сигнал к началу ядерной войны

В США 27 июня прошла тренировка начала ядерной войны. В воздух поднялись стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.

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По замыслу учений, чтобы уйти из-под ядерного удара противника. самолеты сразу же улетели в сторону океанов. При этом были подняты воздушные командные пункты - в том числе "самолет Судного дня" для высшего руководства страны.

Согласно данным сервисов слежения за воздушным движением, B-52 c позывным Doom 61 взлетел с авиабазы Берксдейл в Луизиане, отлетел от побережья на 150 миль, развернулся над Тихим океаном и вернулся на базу.

Практически сразу же с авиабазы Юджин в Орегоне был поднят ещЭтот долетел только до побережья и вернулся. Отмечается, что стелс-бомбардировщики B-2 с позывными Tiger 11 и 12 поднялись с авиабазы Уайтмен в Миссури и полетели на северо-восток.

Радиолюбители в итоге перехватили переговоры пилотов B-52 с командованием. Незашифрованный сигнал шел с земли экипажу бомбардировщика с позывным Doom 61 в виде кода из букв и цифр, аудиозапись его находится здесь.

Что характерно, это было сообщение о чрезвычайных действиях (EAM) - кодированный приказ ядерным силам США приступить к реализации сценария глобального или ограниченного удара. По сути, приказ является прямым руководством к действию.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на активность США в сфере разработки биологического оружия, и на попытки инициировать программу вооружений в космосе, которой противостоят в последние годы Россия и Китай.

В общем, из этого выступления главы Российского МИД вполне очевидно следует тот факт, что Штаты готовятся к войне. При этом, к войне на тотальное уничтожение. И речь тут идет даже не об угрозе России, а без малого, всему миру.

С другой стороны, применение «первого удара» в ядерной войне, буде она начнется - это часть официальной доктрины безопасности США, обновленной в декабре 2017 года.

Что же касается России, то в начале февраля этого года стало известно, что в Пентагоне разрабатывается новая военная доктрина под возможное вооруженное противостояние с нами и с Китаем. И под эту программу официально ищется свой военный чиновник в звании генерала.

При этом, информация о наличии такой программы и усилий по поиску соответствующих кадров в Штатах не особо и скрывалась, а была опубликована в The Times. Там же был опубликован и комментарий вице-председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Пола Сельвы, который заявил, что «Россия и Китай представляют собой разные виды угроз и подготовка к ним требует различного подхода. И что война с Россией будет происходить в основном на суше и в воздухе. Тем не менее при таком сценарии морские силы США также пригодятся для обеспечения притока подкреплений в Европу».

В другом западном СМИ, National Interest, вообще опубликовали некий план-прогноз о взаимоотношениях США и России и в нем авторы намекают на то что Штатам необходимо наращивать вооружения, а также озаботиться «военной доктриной превентивного удара

Иными словами, наступательная военная доктрина Пентагона и разрабатывается уже давно и планомерно. И тактические ядерные испытания в Европе - это только их часть. Понятно, что все это по большей части «грозное бряцание оружием», а у нас надежные системы ПРО. Также, как понятно, что война и подготовка к ней в США - это просто еще одна форма весьма прибыльного бизнеса.