29 июня в Москве пройдет мексиканский праздник День мертвых, сообщили в оргкомитете национального дома болельщиков Мексики.
Сообщается, что праздник начнется с парада на Красной площади и закончится развлекательной программой в национальном доме болельщиков в Гостином дворе.
В Мексике в "День мертвых" проводится красочный карнавал, праздничное шествие и сезонные ярмарки. Обязательным атрибутом праздника является Калавера Катрина - скелет в женской одежде, украшенный цветами и красками, пишет Иа Интерфакс.
По данным организаторов, в пятницу с 11:00 до 16:00 часов в национальном доме болельщиков Мексики все желающие смогут нанести праздничный грим и оттуда в составе праздничной колонны отправиться на Красную площадь, где в парке футбола FIFA пройдет концерт с национальными танцами, игрой мариачи и экскурсом в историю праздника.
После шествия карнавал вновь переместится в национальный дом болельщиков, где его завершит театрализованное представление. Обычно День мертвых ежегодно проходит в Мексике 1 и 2 ноября.
"Правда.Ру" ранее писала, что несколько дней Никольская улица Москвы больше похожа на большой футбольный карнавал, чем на место для спокойной пешей туристической прогулки.
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