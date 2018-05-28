Руководство НАТО заявило об отсутствии консенсуса в отношении проекта газопровода "Северный поток - 2".
Как пояснил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой, "НАТО - это организация, основанная на консенсусе, и мы пока не видим консенсуса по "Северному потоку - 2" среди членов альянса".
"Ряд стран альянса считает этот проект исключительно коммерческим. У альянса также нет инструментов, чтобы сделать что бы то ни было с таким энергетическим проектом", - добавил он.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 27 марта власти Германии дали разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, "после тщательной проверки, включая оценку воздействия на окружающую среду", выяснилось, что препятствий для удовлетворения запроса о прокладке трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью 31 км нет.
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