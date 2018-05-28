Эксперты оценили предварительную стоимость первого этапа реставрации повреждённой вандалом картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван".
Сообщается, что на брифинге в Третьяковской галерее председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что эта сумма составит до 10 млн руб.
"Пока не проведены окончательные работы, по разным оценкам, реставрация на первом этапе составит пока 5-10 млн рублей, но это не окончательная цифра", - сказал он, отметив, что банк оплатит реставрацию.
Кузнецов добавил, что картине потребуется применение уникальных материалов и специального оборудования, а также помощь специалистов.
Ранее директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что после реставрации картина будет выставляться в специальном бронированном стеклянном кейсе.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что в Третьяковской галерее один из посетителей повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Многие лучше знают ее под названием "Иван Грозный убивает своего сына". Вандал схватил ограждавший предметы искусства столбик, разбил им стекло, которое защищало полотно, и повредил картину. "Любителя прекрасного" удалось задержать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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