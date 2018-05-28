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ВВС США возвращают на службу летчиков-пенсионеров. Готовятся?

Мир

Руководство министерства обороны США решает вопрос нехватки летного состава - в стране запущена  программа по возвращению отставных пилотов на службу.

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Ранее - в августе 2016 года - ВВС США признали нехватку профессиональных пилотов, особенно в истребительной авиации.

Как пишет Военное обозрение, из положенных по штату 20300 пилотов, включая 3500 летчиков-истребителей, не хватало 1500 пилотов, из которых 1000 - пилоты истребительной авиации.

Сразу после этого руководство  ВВС США ввело дополнительные программы удержания и мотивации пилотов, но выправить ситуацию не смогло.

После этого президент США Дональд Трамп внёс правки в исполнительный приказ №13223, принятый после терактов 11 сентября 2001 года. В изначальном виде приказ позволял вернуть на действующую службу до 25 офицеров на срок до 12 месяцев, то теперь, согласно поправкам, в строй могут вернуться до 1000 военных пенсионеров на срок до 48 месяцев.

Отметим, что на военную службу будут возвращать лётчиков, диспетчеров и операторов дронов возрастом до 50 лет. Если желающий вернуться в строй старше 50 лет и не имеет проблем со здоровьем,то каждый такой случай будет рассматриваться в отдельности.

С незапамятных времен, изначально появившись в виде копья и лука, оружие, используемое человеком, улучшалось и модифицировалось. Каждый новый вид оружия становился все более опасным и смертоносным и, как следствие, лучше защищал солдата, что держал его в руках. Соединенные Штаты Америки заявили, что двигаются по пути, который приведет к отсутствию людей на боле боя в принципе.

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