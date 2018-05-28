Японии советуют быть жесткой: так она заберет Курилы быстрее

Японская пресса постоянно возвращается к вопросу Курил в ключе того, что правительство Синдзо Абэ планирует совместную с Россией экономическую деятельность в регионе.
Тем не менее, журналисты The Asahi Shimbun считают, что подобный подход лишь ограничит возможности Японии на переговорах о "спорных территориях".
Издание напоминает, что на прошлой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее два лидера подписали соглашения о ведении совместной экономической деятельности на четырёх островах, "захваченных СССР на исходе Второй мировой".
Cообщается, что японские власти рассчитывали, что ситуация по курильскому вопросу прояснится после переизбрания Путина. Но в Кремле дали понять, что в будущем мирном договоре, подписанном двумя странами, будет прописано, что острова законно стали частью Советского Союза по результатам Второй мировой.
Японская сторона сделала вывод, что страна применяет санкции против России и в то же время ратует за "энергичное" экономическое сотрудничество с ней.
Вместе тем возможности в выстраивании отношений будут ограничены до тех пор, пока позиция Японии сводится к «вымаливанию уступок по территориальному спору». Издание отмечает, что не стоит поддаваться иллюзии, что совместная экономическая деятельность сама по себе сможет решить спор по Курилам.
"Абэ неоднократно заявлял, что он и Путин покончат с этим двусторонним спором. Однако для него на посту премьер-министра было бы слишком рискованным спешно добиваться прорыва в этом деле, страстно стремиться к нему любым способом", - предупреждает The Asahi Shimbun.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что если Южные Курилы передадут Японии, на них будут распространяться обязательства со стороны США по пятой статье японо-американского договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Об этом заявил глава МИД Японии Фумио Кисида. Речь идет о том, что Штаты должны будут защищать эти острова, как и всю территорию Японии.
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