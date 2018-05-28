Сын ответит за отца: Канада лишит гражданства ребенка разведчиков

Власти Канады намерены аннулировать канадский паспорт сына российских разведчиков Алекса Вавилова.

Как пишет Associated Press, по мнению правительства, Вавилов не имеет права быть гражданином страны. Власти уже подали апелляцию в Верховный суд, "чтобы аннулировать паспорт, ранее выданный ему судом низшей инстанции".

Эксперты отмечает, что, в соответствии с канадским законодательством, дети, рожденные на территории страны, автоматически становятся ее гражданами. Однако исключением из этого правила являются дети иностранных дипломатов.

Согласно заявлению канадских властей, тот факт, что Вавилов родился на территории Канады, не означает, что молодой человек может претендовать на гражданство, так как его родители работали на иностранное государство и являлись его представителями.

Со своей стороны, юрист Вавилова заявляет, что в данном случае, физическое место рождения его клиента играет более важную роль, нежели род деятельности его родителей, так как они не были официальными российскими представителями.

Отметим, родители Алекса и Тимоти, российские разведчики Андрей Безруков и Елена Вавилова, прибыли в Канаду в 1980-х годах и работали на территории страны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает консульство в Санкт-Петербурге. Это ответ на аналогичные действия США.

Для оглашения ответных мер в МИД России был приглашен посол США Джон Хантсман. "Мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге", - сказал глава МИДа Сергей Лавров. Россию покидает столько же сотрудников, сколько высланы из США.

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