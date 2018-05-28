В НАТО объявили о готовности принять Грузию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия имеет все необходимое для членства в альянсе.

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Столтенберг, выступая на заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве в понедельник, пояснил, что "мы еще не уточнили все элементы саммита, но я уверен, что союзники найдут время, чтобы признать действия Грузии на пути к членству НАТО, участие Грузии в миссии в Афганистане".

Премьер Грузии Георгий Квирикашвили ранее заявил, что надеется на вступление страны в НАТО к 2021 году.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что грузинское руководство рассматривает членство в НАТО как гарантию стабильности и безопасности в регионе. Еще в 2006 году грузинский парламент единогласно проголосовал за вступление Грузии в Североатлантический альянс.

5 января 2008 году грузинская власть провела референдум. По его результатам за присоединение к НАТО высказались 77 процентов. 15 сентября 2008 года была создана комиссия "НАТО-Грузия".

В задачи комиссии входило оказывать всестороннюю помощь Грузии в восстановлении её военной инфраструктуры, а также содействие в ее продвижении к членству в НАТО. Еще через два года в Грузии было открыто Бюро по связи и взаимодействию НАТО. В 2014 году Грузия дала согласие на размещение на её территории совместного учебного центра Грузии и НАТО, а генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках её международно признанных границ.

Саммит НАТО, которого так ждет Тбилиси и на котором решится судьба Грузии, пройдет 11 и 12 июля в столице Бельгии Брюсселе.

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