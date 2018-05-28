"Удиви печень!": Минздрав взвинтит цены на сигареты и алкоголь

В Минздраве настаивают на индексации акцизов на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 и 20% в год до 2020 года.

Специалисты министерства внесли дополнительные предложения, которые следует внести в НК: новые акцизные ставки для крепкого алкоголя и сигарет на 2018-2020 годы. В этот период каждые 12 месяцев акцизы должны увеличиваться не менее чем на 10% для крепкого спиртного и не менее чем на 20% для табачной продукции.

Как пояснила Известиям член Экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина, повышение налоговых ставок на сигареты и алкогольную продукцию позволит сократить доступность этой продукции, предотвратить вовлечение несовершеннолетних в их потребление.

По ее словам, индексация также даст экономический эффект, который выразится в сокращении нагрузки на учреждения здравоохранения, службы социальной защиты.

Халтурина подчеркнула, что "в ситуации, когда денег на здравоохранение, на хорошие лекарства не хватает, а акцизы на сигареты и водку низки плюс продолжают обесцениваться", нужно что-то делать.

Напомним, в настоящее время ставка на крепкую алкогольную продукцию составляет 523 рубля за 1 л спирта, она заморожена до 2020 года, после она должна увеличиться на 4%, до 544 рублей.

При этом акциз на 1 тыс. сигарет сейчас - не менее 2123 рублей. К 2021 году его поднимут трижды - почти на 26%, до 2671 рубля.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что Минздрав направил в Минфин предложения о повышении акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. По мнению Минздрава, водка должна дорожать быстрее инфляции, чтобы население переходило на менее крепкие напитки. Данную инициативу могут реализовать в 2018 году. Сегодня минимальная цена за 0,5 литра водки достигает двухсот пяти рублей. "Правда. Ру" попросила прокомментировать эту инициативу сенатора РФ Сергея Рябухина, председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам.

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