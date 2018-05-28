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Источник Правда.Ру

Лидеры Европы объявляют США "ненадежным партнером"

Мир

По мнению канцлера Австрии Себастьян Курца, США становятся все более "ненадежными", в связи с чем Европа должна сохранять свое единство.

Лидеры Европы объявляют США

Курц в интервью газете Financial Times пояснил, что "США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное - Европа должна оставаться единой".

Курц также прокомментировал решение Великобритании выйти из состава Евросоюза. По его мнению, Brexit - "ужасное решение", а "основной причиной" для него стал вопрос с мигрантами в ЕС.

Напомним, Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что руководство Еврокомиссии приняло первый пакет мер по защите компаний ЕС в Иране от санкций США.

Таким  образом ЕС начал  процесс аннулирования их юридического действия своей территории Евросоюза, говорится в заявлении ЕК. 

Ранее американский президент пытался принудить канцлера Германии отказаться от совместного с Россией проекта "Северный поток-2". Ангела Меркель, как сообщается, Трампу отказала. Но выкручивать руки европейцам Вашингтон собирается и за сохранение отношений с Ираном.

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Темы сша иран европа
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