Польша хочет купить у США военную базу. Из-за России, конечно

Власти Польши намерены выделить $2 млрд для размещения в стране постоянной военной базы США.

Как сообщает Onet со ссылкой на документы Минобороны Польши постоянное присутствие бронетанковой дивизии США в Польше "поможет достичь безопасности, о которой говорил президент США Дональд Трамп".

"Создание такой силы необходимо для того, чтобы сдерживать Россию, которая угрожает Европе", - говорится в документе.

Власти страны также отметили, что согласно опубликованной администрацией Трампа Стратегии национальной безопасности США -2017 Россия идентифицируется "как угроза для США и глобальной безопасности".

Разумеется, в доказательство этого упоминаются события 2008 года в Грузии и на Украине в 2014 году. "Вплоть до настоящего момента - это угроза международной стабильности и международному праву", - говорится в документе.

В Польше считают, что присутствие американских сил укрепит безопасность в регионе в коридоре Сувалки. Таки называют отрезок польско-литовской границы длиной около 100 (участок примыкает на юге к Белоруссии, на севере к Калининградскому анклаву России).

Эксперты отмечают, что "коридор Сувалки" - "потенциальная мишень военной агрессии России", поскольку это единственная сухопутная связь НАТО с прибалтийскими государствами бывшего СССР, что в случает агрессии может лишить Прибалтику доступа к союзникам по НАТО.

При этом Польша передает НАТО всю информацию об инфраструктуре, чтобы развеять возможные сомнения Конгресса о необходимости таких вложений.

"Правда.Ру" ране информировала о том, что посол ЕС в России Маркус Эдерер отметил, что отношения Запада и России, что были до 2014 года, не возобновятся. Однако это не повод отказываться от совместной культурной и научной работы, а также решения вопросов в международной политике и экологических проблем. Посол назвал и более конкретные "точки" для совместной работы: отношения с Ираном и иранская ядерная сделка.

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