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Источник Правда.Ру

Убивших россиян сирийских боевиков тренировали США

Мир

В России специалисты министерства обороны изучают версию причастности бойцов Свободной сирийской армии, которых тренировали на созданной США базе, к нападению на военных РФ.

Убивших россиян сирийских боевиков тренировали США. 387349.jpeg

Сообщается, что ранее в район Дейр-эз-Зора якобы для помощи курдским формированиям  направились бойцы Свободной сирийской армии.

В основном они базируются в Эт-Танф, которая расположена в провинции Хомс. База Эт-Танф была создана в 2014 году спецслужбами США. По данным минобороны, коалиция во главе с США ведет военную подготовку представителей "умеренной оппозиции" в Сирии.

Как пишет Коммерсант, в минобороне также подчеркивали, что на базе радикалов-исламистов готовят для борьбы с армией Башара Асада. Столкновение с ними произошло в середине прошлой недели.

Из россиян в стычке участвовали около десяти российских военных - контрактников 200-й артиллерийской бригады Восточного военного округа из поселка Горный Забайкальского края. Они должны были координировать действия сирийских войск.

23 мая сирийские боевые расчеты были свернуты, и в этот момент произошла атака боевиков, которую отразили российские военные, которые "приняли командование на себя, в короткие сроки развернули артиллерию и открыли ответный огонь".

В результате 43 боевика погибли, а шесть машин были уничтожены. С российской сторны, в минобороны подтвердили данные о гибели в Сирии четверых российских военных и ранении еще троих. 

Напомним, в феврале были сообщения о массовой гибели российских наемников в Сирии после стычки с американцами. Сообщалось, что  американские военные пытались дозвониться звонили своим российским коллегам и призывали их остановить атаку.

Но в итоге в бой вступили американские самолеты, в том числе беспилотники, истребители F-22 и F-15E, бомбардировщики B-52, самолеты артиллерийской поддержки AC-130 и вертолеты AH-64 Apache.

Итоги столкновения были маловразумительными, и до сих пор число жертв вызывает споры. "Поначалу российские официальные лица заявляли, что погибли только четыре гражданина России - но, возможно, были еще десятки. Сирийский офицер сообщил, что убиты около 100 сирийских солдат. В документах, полученных The New York Times, число погибших оценивается в 200-300 "прорежимных военнослужащих".

 

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Темы сша сирия россия
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