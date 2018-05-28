Мировые СМИ: Путин сделал из Крыма и Калининграда суперкрепости

Европа и США не без тревоги наблюдает за тем, как Россия укрепляет свои рубежи.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Так, немецкое издание Focus констатирует, что российские власти не перестают наращивать военную мощь в Крыму после возвращения его в состав РФ, превращая полуостров в "неприступную крепость".

СМИ информирует читателей, что недавно на полуостров прибыл новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек", оборудованный ракетным комплексом "Калибр". Именно это оружие показало в Сирии свою эффективность. Также издание напоминает, что в Крыму находятся два дивизиона ЗРК С-400, береговая артиллерия, а флот получил несколько новых фрегатов и подводных лодок.

Российская сторона в лице главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева ранее объяснила такие меры активизацией НАТО в Черноморском регионе и чрезмерным вниманием альянса к полуострову.

По его словам, комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" делают Черноморский регион полностью защищенным от потенциального врага.

Похожая ситуация в самом западном регионе России. Итальянское издание Il Giornale признает, что калининградский регион имеет мощную защиту, несмотря на изоляцию от основной территории России, и может ответить на удар НАТО.

По словам обозревателя издания, мощная система обороны, которой обладает регион, может сделать бесполетной воздушную зону на трети территории Польши.

Размещение в Калининграде трех полностью укомплектованных элитных бригад, дислокация лучших разработок в области военных технологий: от зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" до баллистических ракет "Искандер-М", заставляют командующего ВВС США в Европе генерала Франка Горенка называть ситуацию "крайне опасной".

Эксперты отмечают на страницах издания, что регион, ранее считавшийся слабым звеном из-за своих географических особенностей, в новой российской стратегии укреплен чрезвычайно надежно.

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