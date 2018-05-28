От греха: Мэй испугалась восстания в Лондоне из-за Трампа

Пресса Великобритании сообщила, что премьер-министр Тереза Мэй намерена предложить президенту США Дональду Трампу, который намеревается посетить королевство в июле, провести переговоры за пределами Лондона.

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Как пишет The Sun со ссылкой на источник в британском правительстве, такое решение поможет избежать встречи с протестующими, несогласными с проводимой главой американской администрации политикой.

Сообщается, что посол Великобритании в США Ким Дэррок готовится представить в Белый дом два варианта организации переговоров. Один из них предполагает встречу в резиденции Чекерс.

Не исключено и чаепитие Трампа и королевы Елизаветы II в Виндзорском замке (графство Беркшир), а не в столичном Букингемском дворце. То есть один вариант - это встреча с визитом на Даунинг-стрит, второй - в Чекерс, указывает издание.

Визит в Великобританию Трамп планирует нанести 13 июля. Напомним, во время визита в Вашингтон в январе 2017 года Мэй передала Трампу подписанное королевой Елизаветой II приглашение посетить Великобританию с госвизитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце.

Британская общественность неодобрительно отнеслась к этой инициативе - петицию с призывом к отмене этого госвизита подписали 1,85 миллиона человек.

"Англичанка гадит", - гласит русская поговорка. До сих пор Россия справлялась с потоком "дерьма", справится и сейчас. У Путина заготовлены ответы, а Мэй крайне необходима солидарность Европы и США. Но Трамп так и не высказался по делу Скрипаля, а Брюссель разводится с Лондоном и не намерен ему помогать.

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