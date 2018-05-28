Корабли ВМС США намерены продолжать операции в Тихоокеанском регионе, сообщает официальный представитель министерства обороны США Кристофер Логан.
По его словам, американские корабли проводят операции в Тихоокеанском регионе на регулярной основе в соответствии с международным правом и демонстрируют саму возможность передвигаться по морю и совершать полеты.
Об этом он заявил на фоне того, что в Китае назвали серьезным нарушением суверенитета проход двух кораблей ВМС США в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 27 мая.
Напомним, Китай уже несколько лет ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море.
Стоит добавить, что на Парасельские острова также претендуют Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Тайвань.
В Китае заявили, что действия американских моряков стали "серьезным ущемлением суверенитета Китая" и нарушением международных норм. Пытаясь утвердиться на островах, КНР предпринимает шаги по ограничению судоходства других стран в оспариваемом районе.
Таким образом, американские корабли прошли всего в 19 километрах от Парасельских островов, что вызвало недовольство Поднебесной.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что Пекин пообещал усилить защиту морских и воздушных госграниц и предупредил, что в случае необходимости постоит за свою нацбезопасность.
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