Глава Еврокомиссии назвал Путина другом и отказался обсуждать безопасность Европы без России

Руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с заявлением, что Россия является важным участником международного поля, а не "региональной державой".

Для Европы жизненно необходимо восстановить контакт с Москвой, поскольку вопрос безопасности Европы не может обсуждаться без участия РФ, пояснил Юнкер.

"Мой друг Владимир Путин, ведь мы дружим много лет, хоть сейчас вы и не можете говорить, что Путин ваш друг, в свое время был неприятно удивлен одним утверждением президента (США Барака) Обамы о том, что Россия - всего лишь региональная держава. Если есть что-то, чем Россия не является, так это то самое", - заявил Юнкер в интервью нидерландской газете Trouw.

"Мы должны научиться говорить с русскими на равных, на уровне глаз. Нам необходимо восстановить контакт с Россией. Россия - значимый участник. Никакой повестки дня в области безопасности для Европы без России быть не может. Мне не нравится текущая риторика холодной войны", - приводит пресса слова Юнкер.

Он также заявил, что Европа "иногда забывает", что является лишь частью мира, а не его "хозяином". "Мы проигрываем и в демографическом плане. Мы существуем культурно, но не доминируем. Поэтому я всегда призываю людей здесь более выраженно проявлять скромность. Нам нужно прислушиваться ко всему остальному миру", - подытожил руководитель Еврокомиссии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал меры, на которые готова пойти Европа в ответ на действия США. Речь идет о введении Америкой пошлин на сталь и алюминий, что может больно ударить по европейским поставщикам.

"Мы не будем равнодушно смотреть, как промышленность и рабочие места Европы ставятся под угрозу. ЕС готовит ввозные пошлины на американские продукты - (мотоциклы) Harley Davidson, бурбон и джинсы Levi's", - сказал Юнкер.

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