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Источник Правда.Ру

Немецкий политик: США мешают дружбе Германии и России

Мир

Немецкий консул Хайно Визе выступил с заявлением, что большинство русских настроены к Германии "дружественно", и большая часть немцев тоже хотела бы улучшения отношений с Москвой.

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По словам политика, этому мешает Вашингтон, который "раскалывает Германию, ЕС и Россию". Визе отметил, что "русские ориентируются на Германию. В большинстве своём они настроены к Германии дружественно". 

Тем не менее, "в интересах американцев - раскалывать Германию, ЕС и Россию. Россия помешала вступлению Украины в НАТО", - подчеркнул Визе. 

Он также добавил, что "аннексия Крыма, возможно, нарушила международное право. Но я могу это терпеть, если нет жертв и жителям оказывается поддержка".

Визе также раскритиковал "одностороннего освещения событий" в немецких СМИ., и добавил, что внешняя политика Германии по отношению к Москве "лицемерна и лжива".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в МИДе Германии заявили, что новые антироссийские санкции США отразятся на интересах Берлина. Как пояснил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на форуме по внешней политике, который традиционно организует фонд имени Корбера, новый пакет санкций касается проектов газопроводов с немецким участием, угрожая интересам Берлина.

По его словам, необходимо пересмотреть европейскую и немецкую политику в отношении США и более уверенно отстаивать свои собственные интересы.

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