Обаму позвали посмотреть на "клочья" российской экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позвал в Россию экс-президента США Бараку Обаму.

Медведев в эфире телеканала "Россия 1" вспомнил заявление Обамы в 2015 году о том, что после введения антироссийских санкций экономика страны оказалась "порванной в клочья".

По его словам, Обама "вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья".

Медведев добавил, что страна прошла стресс-тест после введения Западом ограничительных мер и выработала инструменты ответного воздействия на них.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что по мнению бывшего в 2016 году в должности президента США Барака Обамы Россия и Китай важные державы, но Вашингтону приходится брать на себя больше в глобальном плане.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Лиме (Перу) он призвал своего будущего преемника республиканца Дональда Трампа придерживаться такого же мнения.

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