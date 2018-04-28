На параде ВМФ в Петербурге покажут "убийцу авианосцев"

В главном военно-морском параде Петербурга впервые примет участие атомный подводный ракетоносец проекта 949А "Антей".

mil.ru

"Антей", который неофициально называют "убийцей авианосцев", будет задействован в День Военно-морского флота в Петербурге, сообщили источники в ВМФ России.

По сведениям, одним из участников парада также станет фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", который задействуют в этом мероприятии уже второй раз.

Напомним, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что в параде этого года в Петербурге будут участвовать более 40 боевых кораблей, в том числе 18 новейших, а также 25 самолетов и вертолетов.

Атомные подводные лодки проекта 949А "Антей" в советское время получили неофициальное название "убийцы авианосцев".

В общей сложности было построено 11 таких подводных лодок, сейчас в составе ВМФ России их осталось восемь. Водоизмещение каждой субмарины достигает 24 тыс. тонн, она оснащена 24 пусковыми установками крылатых ракет "Гранит" и шестью торпедными аппаратами.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что 30 июля 2017 года в сирийском Тартусе прошел военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. Впервые российский военный праздник отметили вне границ РФ.

Всего в параде было задействовано семь кораблей Военно-морского флота России, в том числе минный тральщик "Валентин Пикуль", разведывательный корабль "Василий Татищев", фрегат "Адмирал Эссен", подводная лодка "Краснодар".

Все они сейчас несут боевую вахту в сирийском порту Тартус.

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