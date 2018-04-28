Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ведомство готово к переговорам по наращиванию своего военного присутствия в Польше.
В своем выступлении Мэттис заявил, что "Польша - наш союзник по НАТО, поэтому мы готовы для подобных дискуссий". Мэттис также добавил, что в альянсе решение о размещении войск принимается в соответствии с потребностями в области обеспечения безопасности.
Со своей стороны Варшава в последние годы неоднократно выражала надежду на наращивание американского контингента в стране. Ранее Польша уже подписала контракт о размещении у себя американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
Отметим, что ПРО американского производства появится в стране в 2022 году, партия будет включать в себя 16 пусковых установок, 4 радиолокационные станции и 208 ракет. Представители польских властей неоднократно заявляли, что новые системы ПРО планируют разместить вблизи границы с Россией.
В конкурсе на поставку Польше систем ПРО также участвовал итальяно-французский концерн Eurosam, который производит системы SAMP/T.
Представитель министерства национальной обороны Польши полковник Яцек Соньта пояснил, что предложение Соединенных Штатов было признано более выгодным с точки зрения безопасности Польши и реализации союзнических обязательств в рамках НАТО.
Проект создания национальной системы ПРО получил в Польше название Wisla. Он предусматривает приобретение восьми батарей зенитно-ракетных комплексов средней дальности.
По мнению военных экспертов, в сторону Patriot польское минобороны склонила его способность конкурировать с комплексом "Искандер".
Читайте также:
Снайперов Майдана готовила Польша
Генерал-лейтенант США: Мы не заинтересованы в честной борьбе
Поставка С-300 изменит расстановку сил
Польша объединяет военизированные группы в армии и полиции
Киев вооружают - Москва реагирует
На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...
Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.
Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США.
Ким Чен Ын посетил южнокорейского коллегу, обещая отказ от своей ядерной программы. Что перевернуло позицию Кима?