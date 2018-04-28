США собираются окончательно задушить Россию "ударными базами"

Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ведомство готово к переговорам по наращиванию своего военного присутствия в Польше.

В своем выступлении Мэттис заявил, что "Польша - наш союзник по НАТО, поэтому мы готовы для подобных дискуссий". Мэттис также добавил, что в альянсе решение о размещении войск принимается в соответствии с потребностями в области обеспечения безопасности.

Со своей стороны Варшава в последние годы неоднократно выражала надежду на наращивание американского контингента в стране. Ранее Польша уже подписала контракт о размещении у себя американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

Отметим, что ПРО американского производства появится в стране в 2022 году, партия будет включать в себя 16 пусковых установок, 4 радиолокационные станции и 208 ракет. Представители польских властей неоднократно заявляли, что новые системы ПРО планируют разместить вблизи границы с Россией.

В конкурсе на поставку Польше систем ПРО также участвовал итальяно-французский концерн Eurosam, который производит системы SAMP/T.

Представитель министерства национальной обороны Польши полковник Яцек Соньта пояснил, что предложение Соединенных Штатов было признано более выгодным с точки зрения безопасности Польши и реализации союзнических обязательств в рамках НАТО.

Проект создания национальной системы ПРО получил в Польше название Wisla. Он предусматривает приобретение восьми батарей зенитно-ракетных комплексов средней дальности.

По мнению военных экспертов, в сторону Patriot польское минобороны склонила его способность конкурировать с комплексом "Искандер".

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