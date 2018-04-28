Госдеп США упрашивает Россию не закрывать небо

Власти Вашингтона планируют провести переговоры с Москвой по вопросам полета над территорией страны.

Стороны будут обсуждать способы пересечения российского воздушного пространства американскими грузовыми и пассажирскими лайнерами.

Как заявила помощник госсекретаря по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх, при отсутствии договоренностей хотя бы по одному маршруту, перевозчикам придется искать другие пути доставки, заявила

По ее словам, "грузовые перевозчики знают, что это затруднение для них, и мы пытаемся разрешить его как можно быстрее".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что ряд американских авиакомпаний изменяет маршруты следования рейсов в Азию в связи с возможным запретом пролета над территорией России.

Как заявила на брифинге официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, действие соглашения между американскими перевозчиками и российским правительством истекает во вторник.

По этому поводу на неделе должна была состояться встреча в Вашингтоне, но российская сторона отменила ее, а новая встреча еще не назначена. Нойерт добавила, что США не хотят "такого рода сбоев в работе авиации, поэтому мы пытаемся облегчить достижение договоренности".

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