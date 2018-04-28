Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах

Писательница из Норвегии Эрика Фатланд объехала страны, окружающие Россию, и сделала вывод о ее скором крахе.

Фатланд проехала через 14 государств, граничащих с Россией, посетив Северную Корею, Китай, Азербайджан, Грузию и Литву.

По ее словам, соседние страны в основном относятся к России как к старшему брату, зная, что она "больше и сильнее". При этом писательница отметила, что Китай стал исключением, потому что по сравнению с ним экономика России слабая.

Фатланд пришла к выводу, что "существовало множество империй, и все они всегда распадались. Россия такая большая, и там живет так много разных народов, а государство неэффективно из-за масштабной коррупции и слабой экономики. Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейча

Она также отметила, что все русские по природе своей оппортунисты и следуют своим собственным правилам. При этом Фатланд пояснила, что "Россия всегда будет стремиться заполучить обратно территории, которые когда-то были ее частью. В российском сознании территории вроде Казахстана и Белоруссии - российские. Я не думаю, что Россия осмелится покуситься на страну НАТО".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что западные аналитики прогнозируют распад России из-за экономического краха, давления США или проблем с мусульманским населением.

Эти кликушествующие горе-пророки развивают разные сценарии распада России. Так, политик и эксперт-международник Арташес Гегамян еще несколько лет назад писал, что под давлением США, Германии, Турции и Японии от России могут отколоться некоторые регионы- и даже ссылался на то, что Владимир Путин видит угрозу целостности своего государства, причем даже без внешних вмешательств, пишет всегда крайне "дружественно" настроенная к России Gazeta Polska.

Дмитрий Медведев, пишет Гегамян, предупреждал, что межэтнические конфликты могут стать для страны смертельными, поскольку они разрушают фундамент общества всюду, где бы они ни появились: на Кавказе, на Волге, в Сибири или в Москве.

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