И. о. главы ЦРУ Джина Хэспел обещала, что не будет возобновлять программу допросов и содержания подозреваемых лиц под стражей.
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники в американском Конгрессе, Хэспел публично возьмет на себя соответствующие обязательства 9 мая во время выступления на слушаниях спецкомитета по разведке Сената.
Это связано с распространением в СМИ информации о том, чем занималась Хэспел в тюрьмах ЦРУ. Как сообщило издание The New York Times, Хэспел в 2002 году надзирала в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде за пытками подозреваемых в терроризме Абу Зубайда и Абдеррахима ан-Нашири. Видеозаписи допросов Зубайды хранились в сейфе в резидентуре ЦРУ в Таиланде вплоть до 2005 года.
К тому моменту Хэспел перевели в центральный аппарат разведведомства в Лэнгли. Именно она подписала распоряжение об уничтожении всех видеозаписей жестоких допросов.
В США позже пытались проводить расследование по факту уничтожения этих пленок, но никаких обвинений выдвинуто не было. Ранее 108 отставных американских генералов и адмиралов призвали Сенат отвергнуть кандидатуру Хэспел.
Стоит отметить, что она стала второй в истории женщиной, занявшей этот пост, - до нее до такой должности дослужилась Эврил Хейнс в 2013 году.
Бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, ушедший в отставку в январе, одобрил выбор президента США Дональда Трампа на пост первого замглавы ЦРУ.
По его словам, "то обстоятельство, что он выбрал опытного ветерана агентства, широко уважаемого работниками и теми, кто работает вне агентства, свидетельствует в его пользу Трампа", - заявил Клэппер.
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