Аналитики из США заявили, что семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II имеет "русское происхождение".
Как пишет Task and Purpose, истребитель обладает общими чертами с советским Як-141. Автор материала отмечает, что в 1991 году Lockheed и ОКБ Яковлева подписали соглашение о сотрудничестве, которое, среди прочего, позволило американской компании получить информацию о Як-141, что помогло начать разработку двигателей - сердца современных F-35".
При этом в материале говорится, что F-35 нельзя считать прямым наследником Як-141 - так, например, у самолетов разные аэродинамические профили и системы стабилизации. Но данные, полученные из советского проекта самолета вертикального взлета и посадки использовались в разработке варианта СВВП F-35 Joint Strike Fighter.
Напомним, Як-141 - многоцелевой сверхзвуковой палубный самолет палубный самолет вертикального/короткого взлёта и посадки разработки ОКБ Яковлева. А F-35 Lightning II - многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, разработанный американской фирмой Lockheed Martin.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что военные ВВС США не исключают необходимости на треть сократить закупки истребителей пятого поколения F-35.
Такое развитие событий прогнозируется в случае, если ведомству не удастся найти способы сократить операционные и вспомогательные расходы на 38% в ближайшие 10 лет.
Из-за этого из 1 тыс. 776 самолетов, которые должны быть произведены для ВВС США, могут вычесть 590 F-35.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на оценку военно-воздушных сил, США могут столкнуться с серьезными проблемами будущего финансирования поддержания летной годности самолетов. До 2070 года на это могут уйти 1,1 трлн долларов только из бюджета ВВС, отмечается в статье.
Чтобы избежать сокращения объемов производства самолетов для ВВС США, руководству ведомства придется найти способ со
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