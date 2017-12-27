ООН назвала самые лучшие страны для жизни

Эксперты ООН обнародовали ежегодный отчет о развитии человечества, призванный отразить экономическое и социальное здоровье общества.

В отчете перечислены лучшие страны для жизни. Рейтинг был составлен на основании показателей продолжительности жизни, образования, гендерного равенства и финансового благосостояния.

Сообщается, что жители Гонконга в среднем живут 84 года, а жители США занимают высокую позицию в категории финансового благосостояния - американцы зарабатывают в среднем $53 245 в год.

При этом более половины жителей Канады окончили колледж. В Исландии люди живут в среднем 82-83 года. В Сингапуре средняя продолжительность жизни - более 83 лет.

Ирландия демонстрирует успехи в сокращении уровня преступности - в этой стране показатель убийств 1,1 на 100 000 человек. Нидерланды обладают одним из самых низких уровней неравенства доходов в мире (12,4%).

Дания демонстрирует самый низкий разрыв в заработной плате мужчин и женщин - всего 7,8%. В 2014 году все университеты Германии были бесплатны для граждан страны.

А Швейцария занимает высокое место в оценке состояния здоровья населения. В список попали также Австралия и Норвегия благодаря образованию и устойчивой системе здравоохранения.

Напомним, недавно появились сообщения о результатах исследования, проведенного Natifix. Эксперты компании изучили, насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране.

Первые места в рейтинге заняли Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. Завершают рейтинг Бразилия, Греция и Индия.