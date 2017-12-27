Эксперты ООН обнародовали ежегодный отчет о развитии человечества, призванный отразить экономическое и социальное здоровье общества.
В отчете перечислены лучшие страны для жизни. Рейтинг был составлен на основании показателей продолжительности жизни, образования, гендерного равенства и финансового благосостояния.
Сообщается, что жители Гонконга в среднем живут 84 года, а жители США занимают высокую позицию в категории финансового благосостояния - американцы зарабатывают в среднем $53 245 в год.
При этом более половины жителей Канады окончили колледж. В Исландии люди живут в среднем 82-83 года. В Сингапуре средняя продолжительность жизни - более 83 лет.
Ирландия демонстрирует успехи в сокращении уровня преступности - в этой стране показатель убийств 1,1 на 100 000 человек. Нидерланды обладают одним из самых низких уровней неравенства доходов в мире (12,4%).
Дания демонстрирует самый низкий разрыв в заработной плате мужчин и женщин - всего 7,8%. В 2014 году все университеты Германии были бесплатны для граждан страны.
А Швейцария занимает высокое место в оценке состояния здоровья населения. В список попали также Австралия и Норвегия благодаря образованию и устойчивой системе здравоохранения.
Напомним, недавно появились сообщения о результатах исследования, проведенного Natifix. Эксперты компании изучили, насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране.
Первые места в рейтинге заняли Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. Завершают рейтинг Бразилия, Греция и Индия.
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