Украинское правительство освободило от занимаемой должности 25-летнюю заместителя министра МВД Украины Анастасию Дееву.
"На заседании правительства рассматривалось заявление по собственному желанию и решение правительства подписано", — цитирует вице-премьера страны Павла Розенко УНН.
Девушка занималась вопросами европейской интеграции. Должность она получила в 2016 году. Глава МВД Арсен Аваков на тот момент сильно хвалил юную заместительшу за ум и сообразительность.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что завтрак с замглавы МВД Украины обошелся "покупателю" в 11 миллионов гривен. Девушка стала одной из участниц благотворительного аукциона, который проводился на электронной площадки государственных публичных закупок.
"Лот" стартовал от 3,8 доллара и достиг 11 миллионов гривен. Кто поставил такую сумму, неизвестно.
В благотворительном мероприятии поучаствовала и 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко. За встречу с ней в театре победитель торгов заплатил 345 долларов.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии выполнил маневр на предельно малой высоте. Видео этого момента появилось на днях в сети.
Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…