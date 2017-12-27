Уволена гламурная замминистра МВД Украины

Украинское правительство освободило от занимаемой должности 25-летнюю заместителя министра МВД Украины Анастасию Дееву.

Фото: instagram

"На заседании правительства рассматривалось заявление по собственному желанию и решение правительства подписано", — цитирует вице-премьера страны Павла Розенко УНН.

Девушка занималась вопросами европейской интеграции. Должность она получила в 2016 году. Глава МВД Арсен Аваков на тот момент сильно хвалил юную заместительшу за ум и сообразительность.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что завтрак с замглавы МВД Украины обошелся "покупателю" в 11 миллионов гривен. Девушка стала одной из участниц благотворительного аукциона, который проводился на электронной площадки государственных публичных закупок.

"Лот" стартовал от 3,8 доллара и достиг 11 миллионов гривен. Кто поставил такую сумму, неизвестно.

В благотворительном мероприятии поучаствовала и 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко. За встречу с ней в театре победитель торгов заплатил 345 долларов.

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