Reuters: в США начался демонтаж ядерных бомбоубежищ

Власти Нью-Йорка начали демонтаж коррозионно-желтых знаков укрытия на убежищах в случае ядерной атаки.

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Эти знаки появились на зданиях в 1960-х годах. Чиновники Нью-Йорка мотивировали это тем, что многих вводят в заблуждение реликвии холодной войны, которые больше не обозначают функциональные укрытия.

Отметим, что такие металлические знаки являются негласными свидетельствами гонки ядерных вооружений между Соединенными Штатами и бывшим Советским Союзом, которая побудила президента США Джона Ф. Кеннеди создать программу укрытия в 1961 году в городах по всей стране.

Знаки с изображением трех соединенных треугольников внутри круга стали эмблемой эпохи. "Правда.Ру" ранее писала о том, что 95% бомбоубежищ не готовы принять укрывающихся жителей в случае войны, так как находятся в неудовлетворительном состоянии, следует из отчёта Счётной палаты по итогам проверки сохранности имущества казны Российской Федерации.

Всего в России 16 271 объект защитных сооружений, государственное финансирование на содержание которых не осуществлялось на протяжении более 20 лет. Порядка 95% объектов приняты в эксплуатацию до 1993 года и находятся в неудовлетворительном состоянии. Право собственности на большинстве объектов не было разграничено. Многие объекты незаконно приватизированы, а сроки исковой давности согласно законодательству Российской Федерации истекли.

Осенью прошлого года МЧС России заявило, что все бомбоубежища и подземные укрытия в Москве, которые предназначенны для эвакуации горожан в случае ядерной бомбардировки или других чрезвычайных ситуаций, "подготовлены и смогут вместить всё население столицы"

В ведомстве также рассказали, что принимаются срочные меры для усиления гражданской обороны - спасатели не только обновляют нормативно-правовую базу, но и модернизируют системы управления и оповещения.