Лучший футболист мира стал президентом Либерии

В Либерии президентом стал лучший футболист мира-1995 Джордж Веа. Он выиграл в 12 из 15 округов и опередил действующего вице-президента страны Джозефа Бокая, хотя ещё летом уступал ему во всех соцопросах, сообщает Reuters.

Первый тур состоялся ещё 10 октября, Веа занял первое место с 39% голосов. После начались судебные иски от кандидата, занявшего третье место. И только в среду, 27 декабря, прошел второй тур выборов.

Экс-футболист занимается политической деятельностью уже более 10 лет и после окончания второй гражданской войны в Либерии в 2005-м пытался стать президентом, но проиграл выпускнице Гарвардского университета Эллен Сёрлиф.

Веа — бывший игрок ПСЖ, "Милана", "Челси" и "Манчестер Сити", двукратный чемпион Италии, чемпион Франции и обладатель Кубка Англии. В 1995 году стал первым африканцем (и остаётся единственным по сей день), удостоенным награды "Золотой мяч" и звания лучшего футболиста мира.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что В Тбилиси на выборах мэра победил бывший капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе. Он шел на выборы от правящей партии "Грузинская мечта" и набрал 51,06% голосов избирателей.

Каха Каладзе является бывшим капитаном сборной Грузии по футболу и считается одни из лучших футболистов в истории страны. Дважды выигрывал Лигу чемпионов. В 2012 году он был назначен министром энергетики и природных ресурсов Грузии.

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