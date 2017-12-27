Владелица iPhone потребовала от Apple почти триллион долларов

В США жительница Калифорнии затребовала с Apple 999 999 999 000 долларов. Иск уже находится в суде, сообщает Patently Apple.

Женщина обвиняет создателей iPhone в недобросовестной конкуренции и мошенничестве посредством сокрытия информации от покупателей. Она отмечет, что пользователи смартфонов были вынуждены приобретать новые гаджеты, поскольку компания намеренно снижала производительность предыдущих моделей.

До этого пользователи Reddit пожаловались на медленную скорость работы старых смартфонов и предположили, что компания вводит специальные функции, чтобы добиться такого эффекта.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что компания Apple призналась в намеренном снижении скорости работы старых моделей iPhone. Это делается для обеспечения лучшей работы установленных в смартфонах литий-ионных аккумуляторов, сообщается в заявлении компании.

"В прошлом году мы добавили эту функцию в iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения. В ближайшее время она появится и на iPhone 7 с выходом обновления iOS 11.2.", — сказано в заявлении.

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