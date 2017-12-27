Берлин: военное лидерство Германии погубит Европу

Министр иностранных дел германии Зигмар Габриэль заявил, что военное лидерство его страны в Европе может оказаться губительным. Он отметил, что задача увеличения оборонных расходов до 2% ВВП для Германии "абсолютно бесполезна", пишет Bild.

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"Кроме того, было бы губительным, если бы Германия захотела стать не только ведущей политической и экономической силой Европы, но и военной", — сказал министр. Он уверен, что "следующее правительство не должно быть в плену у этой задачи".

Говоря о повышении оборонных расходов до 2% ВВП, министр обратил внимание на то, что это фактически означает удвоения военных трат. По его мнению, вместо этого Берлин должен работать над более тесным сотрудничеством между странами ЕС. "Если мы будем работать в рамках Евросоюза над общей системой обороны, это сэкономит деньги и позволит выполнять больше задач", — сказал Габриэль.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Германия готовится к укреплению обороноспособности. Такое заявление сделала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ситуация с безопасностью вокруг Германии существенно изменилась, поэтому немцам, чтобы избежать проблем, нужно быть активнее. "Мы, европейцы, больше не должны полагаться на других в нашей безопасности. Мы должны больше инвестировать не только в армию, но и в полицию, европейскую пограничную службу, дипломатию и сотрудничество по развитию. С позиции силы Европа может лучше выступить за стабильность и конструктивное сотрудничество с нашими непосредственными соседями", — отметила фон дер Ляйен.

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