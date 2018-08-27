Путин рассказал о мощном ответе на санкции

Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился мнением, что российский топливно-энергетический комплекс достойно перенес испытания западными санкциями.
В частности, Владимир Путин считает, что по итогам 2017 года Россия подтвердила свой статус одного из лидеров глобального энергетического рынка. Первое место по добыче газа и нефти, а также второе по выработке газа прекрасно демонстрирует это, делится Путин.
Глава государства также подчеркнул, что Россия входит в число лидеров по выработке электроэнергии и добыче угля. Путин считает, что теперь стране можно задуматься и о расширении своей доли на мировом рынке угля.
Но, по признанию российского президента, в бочке есть и ложка дегтя. Так, Путин посетовал, что, несмотря на все это, газификация регионов Российской Федерации проходит не так быстро, как ему бы того хотелось.
Отметим, что в правительстве России не все разделяют столь спокойное и даже умиротворенное отношение Владимира Путина к антироссийским санкциям. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Так, депутат Государственной думы Владимир Гутенев заявил, что достойным ответом Соединенным Штатам Америки на их торговые ограничения стало бы размещение Россией в Сирии части своего ядерного потенциала. Депутат считает, что сегодняшний день диктует Москве необходимость действовать решительно.
Фото: kremlin. ru
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