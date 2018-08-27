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Источник Правда.Ру

В Госдуме предложили ответить на санкции США ядерным оружием

Мир

Депутат Государственной думы Российской Федерации Владимир Гутенев поделился своим мнением по поводу нового пакета антироссийских санкций Соединенных Штатов Америки. Так, депутат считает, что сегодняшний день диктует Москве необходимость действовать решительно.

В Госдуме предложили ответить на санкции США ядерным оружием. 391265.jpeg

Ранее "Правда.Ру" писала о новых санкциях американского правительства против России. По мнению Владимира Гутенева, этим поступком Вашингтон уже переступил черту. Депутат заявляет, что России необходимо действовать. По словам Гутенева, правильным решением со стороны России было бы разместить часть своего ядерного потенциала заграницей.

Например, парламентарий считает, что российское ядерное оружие отлично бы смотрелось на территории Сирийской республики. Там есть хорошо защищенная российская авиабаза, которая стала бы отличным пристанищем для него. Это станет достойным ответом на действия правительства США, заявляет Владимир Гутенев.

Парламентарию кажется даже, что и этого было бы мало. Депутат заявляет также, что Россия могла бы вести торговлю с другими государствами не в американских долларах, а, например, в криптовалюте. По его мнению, это бы пошатнуло экономику Соединенных Штатов Америки и повысило независимость экономики российской.

Фото: mil.ru

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