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Инсайд: Трамп готовит большую войну для отмены импичмента

Мир

Американский президент Дональд Трамп ранее сделал заявление о том, что его импичмент приведет сделает всю страну бедной, так как обвалит национальные рынки. По данным экспертов, коль скоро понятие "импичмент" снова стало актуальным в Вашингтоне, то власти Белого дома могут пойти на развязывание военного конфликта, чтобы отвлечь общественность от проблем.

Инсайд: Трамп готовит большую войну для отмены импичмента. 391253.jpeg

В свое время так поступил Билл Клинтон, уличенный в связи с Моникой Левински. Своим ударами по Ираку и бомбардировками Югославии он пытался обойти вопрос отстранения от должности из-за связи со стажеркой. Хотя Сам Трамп сегодня высказал мнение, что непонятно, как можно объявить импичмент человеку, который делает "хорошую работу".

Таким образом Трамп ответил на вопрос ведущей телеканала Fox News Эйнсли Эрхардт о возможности импичмента, пояснив, что в этом случае рынок рухнет, и "все будут очень бедными".

Напомним, 20 лет назад Клинтон признался в том, что состоял в отношениях с Левински. В это же время США нанесли ракетный удар по Ираку. Хотя независимый прокурор Кеннет Стар все-таки раскрутил историю Клинтона, и в декабре 1998 года процедура импичмента уже была запущена в нижней палате конгресса.

В итоге ракетного удара голосование по импичменту было приостановлено. Как писала газета The New York Times, тогда республиканцы подняли вопрос о действительных мотивах удара по Ираку, и упрекали Клинтона в том, что корни этого решения лежали в обеспечении его политического выживания в должности, а не в мировой безопасности.

Клинтон избежал импичмента, и в марте принял решение о бомбардировке Югославии. Тогда президента Югославии Слободана Милошевича в этнических чистках в Косово. Издание отмечало, что решения президента по Косово быть другими, "если бы он не был отвлечен своими политическими и правовыми проблемами. Но ясно, что его проблемы дали ему меньше поля для маневра, чтобы принять решение".

Для Трампа все немного проще. Но все зависит от показаний, которые дадут экс-адвокат Майкл Коэн и политтехнолог Пол Манафорт. Трамп тоже пользуется вариантом отвлечения внимания, раз за разом провоцируя Иран. В своем твиттере, к примеру, он писал "президенту Ирана Роухани: больше никогда не угрожайте Соединенным Штатам, в противном случае вы столкнетесь с такими последствиями, с которыми еще никто не сталкивался в истории.

В принципе, США враждебны Тегерану, и своего отношения не скрывают, оказывая влияние на европейских союзников с целью прекращения взаимодействий последних с Ираном. Причем, сам Трамп не ярый сторонник военных мер, но его советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что удар Израиля по ядерным объектам Ирана может быть решением проблемы.

Как пишет Foreign Policy, скорее всего, если Трампу понадобится военный конфликт, то это будет Иран. Причин для этого может быть достаточно — расторжение ядерной сделки и начало работы Тегерана над ядерным оружием. Тем не менее, Иран сохраняет приверженность ядерной сделке, что подтверждает МАГАТЭ, и в этом случае США остаются без союзников.

США используют жесткую риторику и в отношении Китая, хотя пока противостояние с ним лежит в экономической плоскости. Хотя директор центра Atlantic Council и аналитик Национального совета по разведке США Мэтью Берроуз предсказывал, что не исключает конфликта между КНР и США, хотя вероятность этого не высока.

Возможной причиной может стать эскалация ситуации вокруг Тайваня или спорных островов в Китайском море. Многие отмечают, что такой конфликт может стать успешным для США, но очень кровавым.

Что касается КНДР, тот тут ситуация не так давно поменялась на противоположную и снизила вероятность военного конфликта до самого низкого уровня за последние годы. Трампу теперь просто невозможно вернуться к риторике прошлых лет, ибо диалог с Пхеньяном — его собственная заслуга.

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Темы война томагавк импичмент билл клинтон война в Сирии Дональд Трамп
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