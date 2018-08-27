Что теперь будет: США ударили по России "адскими санкциями"

Правительство Соединенных Штатов Америки ввело в действие очередной пакет санкций против Российской Федерации. На этот раз Вашингтон объявил введенные ограничения ответом на отравление Москвой Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, Великобритания.
Ранее "Правда.Ру" уже писала подробно о новом пакете санкций. На этот раз ограничения предполагают приостановку продажи в Россию оружия, оборонных услуг, проектных и строительных услуг. Также санкции запретят России американские кредиты.
По словам представителей американского правительства, Россия использовала химическое оружие против своих же собственных граждан. Правительство США заявляет о том, что согласно закону об ограничении использования химоружия, они были просто обязаны ввести новый ряд санкций.
Напомним, что в начале этого года семья Скрипалей предположительно была отравлена нервнопаралитическим веществом "Новичок". Американские власти присоединились к обвинениям Соединенного Королевства, заявив, что за этим определенно стоит Российская Федерация.
Соединенные Штаты Америки, по-видимому, и не думают "сбавлять обороты". Вводом санкций они ответили на "оккупацию" Россией Крыма, на "вмешательство" Кремля в выборы президента США, а также на деятельность России в Сирийской республике и отношение Москвы к происходящему на Украине.
Правительство Российской Федерации же продолжает монотонно и одинаково отвечать на все обвинения в свой адрес — мол, сначала доказательства, а потом обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивает, что в нынешней ситуации Владимиру Путину остается лишь делать то, чем он занимался всегда — действовать в интересах своей страны и ее населения.
Между тем, стартовал лишь первый этап нового пакета ограничений. Следующий начнется через три месяца. Если Россия не предложит США доказательства того, что не причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.
Фото: Fotodom. ru
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