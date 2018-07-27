СМИ: российский дипломат обругал посла Украины в Словакии

Парламентарии Словакии требуют отправить российского депутата Дмитрий Ковалькова обратно на родину за то, что он назвал посла Украины в Братиславе Юрия Мушку "дебилом", передает Aktuality.
Мартин Клукс, депутат либеральной партии "Свобода и Солидарность" требует от Ковалькова извинений в адрес Мушки и призывает обдумать свое поведение. Клукс назвал Ковалькова «дипломатом крупнейшего славянского государства, который вульгарно обзывает своего славянского брата».
В свою очередь, депутат консервативной партии "Обычные люди и независимые личности" Вероника Ремишова подвергла критике спикера словацкого парламента Андрея Данко, за то, что он проигнорировал конфликт и не вступился за посла. Она считает, что подобная "безответственность" вредит самой Словакии.
Причиной конфликта стали слова посла Украины о том, что посещение словацкими депутатами Крыма будет расценено как нарушение украинского закона, за которым последуют санкции. Данко ответил, что посол Украины не вправе определять, куда ехать словацким депутатам. Российский дипломат Ковальков вступился за Данко и написал в своем профиле в Facebook, что Данко - «смелый человек и настоящий государственник», а посол Украины «просто дебил».
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?
Украинские власти разработали план по возвращению Крыма. Причем не в отдаленной перспективе, а к декабрю 2019 года. То есть осталось менее полутора лет.
Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?
Госдеп США обнародовал декларацию о непризнании Крыма российским и клянется сделать ее "вечной", как декларацию Уэллеса в 1940-м. Что это означает для России?