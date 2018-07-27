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СМИ: российский дипломат обругал посла Украины в Словакии

Мир

Парламентарии Словакии требуют отправить российского депутата Дмитрий Ковалькова обратно на родину за то, что он назвал посла Украины в Братиславе Юрия Мушку "дебилом", передает Aktuality.

СМИ: российский дипломат обругал посла Украины в Словакии. 390148.jpeg

Мартин Клукс, депутат либеральной партии "Свобода и Солидарность" требует от Ковалькова извинений в адрес Мушки и призывает обдумать свое поведение. Клукс назвал Ковалькова «дипломатом крупнейшего славянского государства, который вульгарно обзывает своего славянского брата».

В свою очередь, депутат консервативной партии "Обычные люди и независимые личности" Вероника Ремишова подвергла критике спикера словацкого парламента Андрея Данко, за то, что он проигнорировал конфликт и не вступился за посла. Она считает, что подобная "безответственность" вредит самой Словакии.

Причиной конфликта стали слова посла Украины о том, что посещение словацкими депутатами Крыма будет расценено как нарушение украинского закона, за которым последуют санкции. Данко ответил, что посол Украины не вправе определять, куда ехать словацким депутатам. Российский дипломат Ковальков вступился за Данко и написал в своем профиле в Facebook, что Данко - «смелый человек и настоящий государственник», а посол Украины «просто дебил».

 

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Темы Украина конфликт Словакия дипломатия
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