Путин сказал, что ему больше всего нравится в Трампе

Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что ему больше всего нравится в главе Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе. По словам российского лидера, одна из лучших черт лидера США — стремление исполнять данные им обещания.

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В первую очередь, заявил Владимир Путин, это касается тех обещаний, что Дональд Трамп дал своим избирателям. Российский президент заявил, что есть куча примеров того, как те или иные лидеры скоро забывают то, что они обещали народу, когда только баллотировались в главы государства. По мнению Владимира Путина, Дональд Трамп относится к другому типу политических лидеров.

Также Путин заявил, что Трамп — мудрый человек, бизнесмен с огромным опытом. По мнению президента Российской Федерации, глава США понимает, что, если нужно завязать с кем-то партнерские и крепкие отношения, без взаимного уважения тут не обойтись.

Отметим, что и Трамп много раз положительно отзывался о российском президенте. Так, его даже за это осуждали. Как оппоненты на выборах, так и американские средства массовой информации. "Чрезмерное почтительное" отношение к президенту Российской Федерации, по их мнению, совершенно ни к чему.

Напомним, что недавно состоялся саммит глав двух сверхдержав в Хельсинки, столице Финляндии. Путин и Трамп обговорили практически все насущные вопросы, но последний заявил, что хотел бы встретиться с российским президентом еще раз - впереди еще очень много работы, считает он.

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