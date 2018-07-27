В Берлине не поняли, чего Трамп хочет от России, и обвинили Москву

Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки как были напряженными, так таковыми и остались. Хельсинская встреча Владимира Путина и Дональда Трампа так и не дала ответа на вопрос о том, как главы двух сверхдержав будут выходить из затруднительной ситуации.

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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у главы США Дональда Трампа нет никакого четкого плана по выстраиванию взаимовыгодных дипломатических отношений с Россией. По мнению немецкого министра обороны, сосем непонятно, чем руководствует американский президент в своем поведении и как намерен действовать дальше. Также Урсула фон дер Ляйен поделилась мнением, что главная проблема хельсинской встречи в том, что никто понятия не имеет, что обсуждали главы Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки и к каким выводам пришли.

По мнению немецкого министра обороны, следующий шаг по налаживанию отношений за Москвой. Урсула фон дер Ляйен считает, что, если Кремль наладит отношения с Вашингтоном, это также благоприятно повлияет на отношения между Российской Федерацией и странами, входящими в Североатлантический альянс. Министр обороны Германии резюмировала, что весь мир нуждается в крепких и взаимовыгодных отношениях между США и РФ.

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