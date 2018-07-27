Шведы закидали бомбами пожар у военной базы

Уже который день на территории Швеции бушуют лесные пожары. Все бы ничего, но огонь стал подбираться к военной базе, на которой хранятся боевые припасы.

Фото: кадр из видео

Справиться с ситуацией шведы решили интересным и кардинальным способом. Над очагом возгорания пролетели два истребителя. С них вниз были сброшены бомбы. Таким образом удалось выжечь кислород вокруг огня.

Руководитель пожарно-спасательной группы Йохан Шимански заявил, что операция дала положительный эффект. Огонь все-таки удалось остановить, но всего в каких-то ста метрах от военной базы с боеприпасами.

Ситуацию с пожарами в лесах Швеции усугубляют рекордные жара и засуха. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура воздуха будет только расти. Лишь по предварительным оценкам пожар уничтожил леса на сумму в 51 миллион евро. Таких сильных пожаров в стране не было последние 12 лет. На данный момент в Швеции зафиксировано несколько десятков очагов возгорания.

Швеция обратилась к странам Евросоюза за помощью. К тушению пожара уже подключились другие европейские страны — Франция, Польша, Италия, Германия и Норвегия.

Чтобы справиться с огнем, Франция направила в Швецию военные самолеты, Норвегия же предоставила вертолеты. Из Польши в Швецию прибыла колонна пожарных машин.

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